Госстат заступился за "перепись" населения от Дубилета

Государственная служба статистики опровергает распространенную в СМИ информацию, якобы данные, которые представил в январе министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет о наличном населении в Украине, получены путем простого умножения.

Источник: пресс-служба Кабмина

Дословно: "Оценка численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 стала результатом экспериментальных расчетов по методологии, которая создавалась рабочей группой.

Госстат опровергает информацию о невыполнении работ по оценке численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 (по регионам Украины) и получении оценки численности явного населения Украины 37 млн ​​289 тыс. человек путем обычных математических операций (умножением на 0,888)".

Детали: В Госстате считают обвинения в фальсификации безосновательными.

В ведомстве сообщили состав группы, которая работала над "Оценкой численности явного населения Украины":

Владимир Сариогло - заведующий отделом моделирования социально-экономических процессов и структур Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров;

Игорь Вернера - председатель Государственной службы статистики;

Константин Пацера - директор Analytical Boutique;

Мария Данюк - основатель проекта "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах";

Олег Чертова - заведующий кафедрой прикладной математики Национального технического университета "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского";

Павел Поликарчук - основатель проекта "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах".

Работа над получением оценки, которую представил 23 января Дубилет, продолжалась с октября по декабрь 2019 года.

Для результата составители получили данные из Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования в отношении лиц в возрасте более 60 лет; из Госреестра актов гражданского состояния граждан в отношении лиц в возрасте до 14 лет; из Госреестра физических лиц - плательщиков налогов; от операторов мобильной связи; относительно пересечения гражданами Украины и иностранцами государственной границы.

Кроме того, проводилось статистическое наблюдение по использованию домохозяйствами услугами мобильной связи и были получены ответы от 26,7 тыс. домохозяйств.

Также данные реестров сравнивали с половозрастной структурой населения, которую ведет Госстат. При этом учитывались имеющиеся связи с данными начисления субсидий, обращений для проверки кодов РНУКНП, данные о получении гражданами доходов.

Информацию о количестве абонентов мобильной связи рассчитывали компании Киевстар, Vodafone и Lifecell отдельно, но по общей методике, которая предусматривала:

привязку абонентов к административно-территориальной единице по состоянию на февраль-март 2019 года;

исключения из расчета: новых абонентов за указанный временной период, абонентов M2M/IoT, которые были определены на основе тарифного плана или по типу устройства, и абонентов, для которых средняя продолжительность входящих и исходящих вызовов за это время составляла менее 10 с.

До этого Дубилет также опроверг информацию о фальсификации оценки численности населения Украины, проведенной на оснований комбинированного анализа, называя экстраполяцию одним из методов.

Почему это важно: В независимой Украине перепись населения проводилась лишь раз – в 2001 году (тогда насчитали 48 миллионов 457 тысяч жителей). Впоследствии перепись путем обхода домов все время переносили (с 2011-го на 2012-й, 2013-й, 2016-й и 2020-й годы).

Дмитрий Дубилет выступает за то, что перепись населения можно заменить другими подсчетами, опираясь на реестры. Его аргументы: полноценную перепись проводить дорого, а люди могут не открыть двери для опроса.

Эксперты критикуют подход и методологию Дубилета, настаивая на настоящей переписи.

По сути, для оценки населения аналитики предположили, что данные Госкомстата по всем возрастным группам совпадают с реальными на 88,8%, как совпали данные из Пенсионного фонда по пенсионерам, – и умножили их на коэффициент 0,888. Эксперты Socialdata считают такую экстраполяцию неадекватной.

Этому предшествовало: