СМИ: 20 украинцев застряли на борту лайнера, где обнаружили коронавирус

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Среда, 5 февраля 2020, 17:18

20 украинцев находятся на борту заблокированного из-за вспышки китайского коронавируса у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.

Источники: Радио Свобода со ссылкой на неназванного человека, который находится на судне

Детали: По словам собеседника издания, корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море.

На корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавируса из Китая.

Всего на борту - более 3,5 тысячи человек. Инфицированных транспортировали в госпиталь.

"Украинская правда" направила в МИД запрос относительно этой ситуации.

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Предыстория:

  • В конце 2019 в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Коронавирус обнаружили уже у более 24 тысяч человек. Умерли почти 500 человек.

Темы: коронавирус украинцы Минздрав


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