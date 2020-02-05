СМИ: 20 украинцев застряли на борту лайнера, где обнаружили коронавирус
Среда, 5 февраля 2020, 16:18
20 украинцев находятся на борту заблокированного из-за вспышки китайского коронавируса у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.
Источники: Радио Свобода со ссылкой на неназванного человека, который находится на судне
Детали: По словам собеседника издания, корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море.
На корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавируса из Китая.
Всего на борту - более 3,5 тысячи человек. Инфицированных транспортировали в госпиталь.
"Украинская правда" направила в МИД запрос относительно этой ситуации.
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Предыстория:
- В конце 2019 в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Коронавирус обнаружили уже у более 24 тысяч человек. Умерли почти 500 человек.