СМИ: 20 украинцев застряли на борту лайнера, где обнаружили коронавирус

20 украинцев находятся на борту заблокированного из-за вспышки китайского коронавируса у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.

Источники: Радио Свобода со ссылкой на неназванного человека, который находится на судне

Детали: По словам собеседника издания, корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море.

На корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавируса из Китая.

Всего на борту - более 3,5 тысячи человек. Инфицированных транспортировали в госпиталь.

"Украинская правда" направила в МИД запрос относительно этой ситуации.

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