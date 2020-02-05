Защита животных: Рада начала переход на стандарты ЕС

Верховная Рада приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)".

Как сообщает "Европейская правда", за соответствующий законопроект №2351 проголосовали 318 народных депутатов.

Законопроект направлен на внедрение гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным и приведения законодательства Украины в соответствие с директивами ЕС, регламентирующих гуманное отношение к целому ряду групп сельскохозяйственных животных.

Это Директива Совета 98/58 / ЕС от 20 июля 1998 о защите животных, содержащихся для сельскохозяйственных нужд; Директива 2010/63 / ЕС от 22 сентября 2010 года о защите животных, используемых для экспериментов и других научных целей; Директива 91/628 / ЕС, согласованная с Директивой 95/29 / ЕС, о защите животных во время перевозки (транспортировки).

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Лесной кодекс, законы Украины "О защите животных от жестокого обращения", "О животном мире", "О Национальной полиции", "О Красной книге Украины", "О местном самоуправлении в Украине".

Законопроектом запрещается истребление с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Проектом предлагается запретить дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, задача им боль или страдание, дрессировка животных способом, который наносит вред здоровью и ее общему состоянию, топить, душить животных, травить и использовать электрический ток.

Документом также предусматривается запретить содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных для показа жизнь общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, больших и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, которые представляют угрозу для людей, или видов животных, занесенных в Красную книгу, и в Список II Бернской конвенции (Конвенции об охране дикой флоры и фауны), а также использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания, а также запретить предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев.

Проектом также предлагается запретить пропаганду жестокого обращения с животными.

Документом предлагается запретить все виды рубок леса по периметру охранных участков в лесах вокруг мест обитания и размножения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в радиусе 500 метров.

Согласно проекту, осуществлять контроль за соблюдением требований в сфере защиты животных от жестокого обращения и принимать соответствующие меры в случае нарушения законодательства в этой сфере в пределах своей компетенции определенной законодательством, должна Национальная полиция.