Упал с высоты 30 метров: появилось видео крушения самолета Измир-Стамбул

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Среда, 5 февраля 2020, 21:37

В сети опубликовали видео аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании Fly Pegasus в аэропорту Стамбула.

Источник: Anadolu, видео очевидцев в Твиттере

Детали: Губернатор Стамбульского региона Али Йерликайя сообщил, что самолет при заходе на посадку упал на взлетную полосу с высоты 30-40 метров.

На борту самолета было 177 пассажиров (среди которых двое детей) и шесть членов экипажа.

По словам представителей местных властей, госпитализированы 120 пассажиров. Кроме того, сообщалось о 52 раненых. Состояние большинства из пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Что предшествовало: В аэропорту Стамбула самолет, выполнявший рейс по маршруту Измир-Стамбул, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся на несколько частей.

Генконсул Украины в Стамбуле Александр Аман сообщил, что граждан Украины среди пострадавших нет.

Темы: Турция авария авиа


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