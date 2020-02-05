Упал с высоты 30 метров: появилось видео крушения самолета Измир-Стамбул
В сети опубликовали видео посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Fly Pegasus в аэропорту Стамбула, в результате которой погиб по меньшей мере один пассажир и травмировались 157.
Источник: Anadolu, AFP, видео очевидцев в Твиттере
Детали: Губернатор Стамбульского региона Али Йерликайя сообщил, что самолет при заходе на посадку упал на взлетную полосу с высоты 30-40 метров.
На борту самолета было 177 пассажиров (среди которых двое детей) и шесть членов экипажа.
Что предшествовало: В аэропорту Стамбула самолет, выполнявший рейс по маршруту Измир-Стамбул, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся на несколько частей.
Генконсул Украины в Стамбуле Александр Аман сообщил, что граждан Украины среди пострадавших нет.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp 30 metre yüksekten düştüğü o anın görüntüleri ilk kez yayınlandı! pic.twitter.com/BXDkCYUcd9— Sözcü (@gazetesozcu) February 5, 2020