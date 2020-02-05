За экс-депутата Дубового по делу "Краян" внесен залог

За подозреваемого по делу завода "Краян" экс-депутата Александра Дубового внесли почти 16 миллионов гривен залога.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии Укринформу

Детали: Сумма залога составила 15 миллионов 765 тысяч гривен. Пресс-секретарь суда отказалась назвать имя человека, внесшего за Дубового деньги.

Что предшествовало: 31 января Высший антикоррупционный суд определил сумму залога за Дубового. Прокуратура ходатайствовала о 30 млн грн.

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