За экс-депутата Дубового по делу "Краян" внесен залог
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Среда, 5 февраля 2020, 22:20
За подозреваемого по делу завода "Краян" экс-депутата Александра Дубового внесли почти 16 миллионов гривен залога.
Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии Укринформу
Детали: Сумма залога составила 15 миллионов 765 тысяч гривен. Пресс-секретарь суда отказалась назвать имя человека, внесшего за Дубового деньги.
Что предшествовало: 31 января Высший антикоррупционный суд определил сумму залога за Дубового. Прокуратура ходатайствовала о 30 млн грн.
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Предыстория:
- 24 января детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам по делу о хищении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке здания завода "Краян", в которой фигурирует и мэр города Геннадий Труханов.
- Речь идет о депутате Одесского облсовета от БПП Олеге Бабенко, бывшей помощнице Труханова Елене Поповой, экс-нардепе Александре Дубовом и бывшем депутате Килийского райсовета Одесской области Анатолие Коломийце.
- Дубовой и Бабенко контролировали ряд фирм-"прокладок" в перепродаже завода "Краян" горсовету Одессы.
- Чиновники подозреваются в совершении правонарушений по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) УК.
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