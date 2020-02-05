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За экс-депутата Дубового по делу "Краян" внесен залог

Среда, 5 февраля 2020, 21:20
За экс-депутата Дубового по делу Краян внесен залог

За подозреваемого по делу завода "Краян" экс-депутата Александра Дубового внесли почти 16 миллионов гривен залога.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии Укринформу

Детали: Сумма залога составила 15 миллионов 765 тысяч гривен. Пресс-секретарь суда отказалась назвать имя человека, внесшего за Дубового деньги.

Что предшествовало: 31 января Высший антикоррупционный суд определил сумму залога за Дубового. Прокуратура ходатайствовала о 30 млн грн.

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Предыстория:

  • 24 января детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам по делу о хищении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке здания завода "Краян", в которой фигурирует и мэр города Геннадий Труханов.
  • Речь идет о депутате Одесского облсовета от БПП Олеге Бабенко, бывшей помощнице Труханова Елене Поповой, экс-нардепе Александре Дубовом и бывшем депутате Килийского райсовета Одесской области Анатолие Коломийце.
  • Дубовой и Бабенко контролировали ряд фирм-"прокладок" в перепродаже завода "Краян" горсовету Одессы.
  • Чиновники подозреваются в совершении правонарушений по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) УК.

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Темы: ТрухановАнтикоррупционный судОдесса
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