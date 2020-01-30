Новому фигуранту дела "Краяна" выбрали залог

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Четверг, 30 января 2020, 14:38

Высший антикоррупционный суд избрал экс-депутату Килийского райсовета Одесской области Анатолию Коломийцу, которого подозревают в деле завода "Краян", меру пресечения в виде залога в 420 400 гривен.

Источник: пресс-служба ВАКС, собеседник УП в правоохранительных органах, "Думская"

Дословно ВАКС: "29 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения экс-депутату Килийского районного совета Одесской области в виде залога в сумме 420 400 гривен".

Детали: Экс-депутат подозревается в совершении правонарушений по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) УК.

Что было раньше: 24 января детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем лицам по делу о хищении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке здания завода "Краян", в которой фигурирует и мэр города Геннадий Труханов.

Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о депутате Одесского облсовета Олеге Бабенко, бывшей помощнице Труханова Елене Поповой, экс-нардепе Александре Дубовом и Коломийце.

Напомним: 

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета из-за покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • 27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников, уменьшив сумму ущерба.
  • Прокуроры просили суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы, остальных фигурантов – к 7-11.

Украинская правда
Темы: Труханов Одесса


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