Экс-депутату Дубовому по делу "Краяна" избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал экс-депутату Александру Дубовому, которого подозревают в деле завода "Краян", меру пресечения в виде залога в почти 16 млн гривен.

Источник: пресс-служба ВАКС, "Думская"

Дословно: "Следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения народному депутату VII созыва в виде залога в размере 15 млн 765 тыс грн. Его подозревают в завладении средствами из местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО ХК "Краян".

Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о экс-нардепе Александре Дубовом, которого следствие считает главным инициатором многомиллионной аферы с перепродажей админздания завода.

Залог ему назначили в два раза меньше, чем просила прокуратура, которая ходатайствовала о 30 млн грн.

Бывший парламентарий в суде заявил, что адвокатское объединение, где найдено большинство документов по делу "Краяна", ему не принадлежит.

Дубовом сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 УК. На него также возложены дополнительные обязанности.

В четверг суд должен был избрать меру пресечения другому подозреваемому - депутату Одесского областного совета Олегу Бабенко, который, по версии следствия, координировал участников схемы.

Прокуратура просила назначить залог в 20 миллионов, но суд решил вернуть ходатайства об избрании меры на доработку.

Бабенко отрицает свою причастность - говорит, что познакомился с директором фирмы "Девелопмент Элит" уже после купли-продажи админздания "Краян".

Что было раньше: 24 января детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем лицам по делу о хищении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке здания завода "Краян", в которой фигурирует и мэр города Геннадий Труханов.

Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о депутате Одесского облсовета от БПП Олеге Бабенко, бывшей помощнице Труханова Елене Поповой, экс-нардепе Александре Дубовом и экс-депутате Килийского райсовета Одесской области Анатолии Коломийце.

Дубовый и Бабенко контролировали фирмы ЗАО UAB Naster, ООО VALTON GROUP LP и ООО Девелопмент Элит, которые стали "прокладками" в перепродажи завода "Краян" горсовету Одессы.

Чиновники подозреваются в совершении правонарушений по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) УК.

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Напомним: