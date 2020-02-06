Трамп давил на Украину относительно дела Байдена еще до Зеленского – СМИ

Американский сайт "Talking Points Memo" после того, как Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обеим статьям импичмента, опубликовал новые документи, которые свидетельствуют, что кампания давления на Украину была начата еще до президента Владимира Зеленского и была очень близка к успеху.

Источник: "Talking Points Memo"

Дословно: "Новые данные свидетельствуют о том, что кампания давления началась ранее – еще с прежним украинским президентом.

За несколько месяцев до того, как президент Трамп оказал давление на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование во время печально известного телефонного звонка 25 июля, приспешникам, работавшим на его адвоката, почти удалось сделать то же самое с предыдущим украинским президентом".

Детали: Согласно текстовым сообщениям, которые есть в распоряжении TPM, бывший президент Украины Петр Порошенко должен был объявить о расследовании дела Байдена и выборов 2016 года Джону Соломону из The Hill в марте 2019 года. В конечном счете, Порошенко отказался от интервью в последнюю минуту.

Отмечается, что конце февраля Порошенко встречался с соратниками личного адвоката Трампа Руди Джулиани – Львом Парнасом и Игорем Фруманом. На этой встрече они предложили то, что Парнас назвал "услуга за услугу" от имени Джулиани и Трамп: объявите о расследовании дела Байдена и выборов 2016 года, а взамен получите государственный визит в США, который может повысить шансы Порошенко на переизбрание.

Издание подчеркивает, что запланированное интервью свидетельствует о том, что Порошенко, по крайней мере, первоначально, согласился на сделку, прежде чем отступить.

Это также подчеркивает, что кампания по превращению Украины "во внутреннюю политическую дубинку для Трампа" началась гораздо раньше, чем прерванная в мае 2019 года поездка Джулиани в Киев.

По словам Парнаса, звонок Трампа Зеленскому 25 июля 2019 года был не просто звонком, это была месячная схема, созданная президентом США, Джулиани и другими.

Отмечается, что Парнас направил пресс-секретарю Порошенко список вопросов перед запланированным интервью. Они затрагивали две темы: критику посла Мари Йованович президента Трампа в Киеве и злоупотребление Джо Байденом своим положением, когда он требовал уволить украинского генпрокурора в попытке защитить своего сына Хантера Байдена от расследования.

Адвокат Джулиани Роберт Костелло отрицал, что его клиент был вовлечен в схему давления на Порошенко, назвав обвинение Парнаса "неправдивыми".

Дарья Худякова, пресс-секретарь Порошенко, которая общалась с Парнасом, на вопросы TPM относительно давления заявила, что "высоко ценит отношения стратегического партнерства между Украиной и США и поэтому просит не втягивать Украину во внутренние дебаты США и американского народа".

Белый дом не ответил на вопросы TPM. Также не ответил на неоднократные запросы о комментариях и Соломон.

Что было раньше: 5 февраля Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

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