Арахамия прогнозирует, что закон о рынке земли будут рассматривать всю ночь

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Говорили, что это важное голосование. Сегодня мы заходим в рынок земли. Это –партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 миллионов украинцев, которые владеют своей землей. И об этом мы говорили.

У нас есть голоса, достаточно. Больше 226. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать?".

Детали: Утром было заседание фракции с участием президента Владимира Зеленского.

По словам Арахамии, на пленарном заседании предложат рассматривать вопросы повестки дня на четверг до их полного завершения.

Он также сообщил, что на фракции провели сигнальное голосование за рынок земли.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что большинство фракции согласились поддержать законопроект №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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Предыстория:

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.

Фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.





