"Хрен вам!" – Батькивщина, ОПЗЖ, "ЕС" и "За будущее" против продажи земли

Фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Источник: выступления представителей фракций на заседании Верховной Рады 12 ноября

Прямая речь лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко: "По оценкам ООН, количество плодородных земель в мире стремительно сокращается. Вместе с источниками питьевой воды. Каждый 7-й человек в мире находится в состоянии голода, включая детей.

Земля становится в мире дорогим стратегическим ресурсом. Сильные, интеллектуальные, умные страны мира своей стратегией определили скупку в государственную собственность земель сельхозназначения как в своей стране, так и за ее пределами.

Ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса".

Прямая речь одного из лидеров "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича: "Сегодня решающий день в новейшей истории Украины. Много бед видела наша земля, но такого, чтобы ее продавали, – такого еще не было!

Это вопрос выживания и существования нашего государства. А всем представителям МВФ, Сороса и другим, чьи загребущие руки тянутся к земле, я хочу сказать: "Хрен вам, а не земля Украины". Дидька лысого вы получите, а не землю. Если бы я имел талант, я бы щас спел песню "Вставай страна огромная".

Давайте забудем все политические распри и вспомним, что мы все дети Украины. Мы не дадим продать землю".

Прямая речь представителя "ЕС" Николая Княжицкого: "Мы не будем голосовать за законы о дерибане земли. Мы за рынок земли, но когда украинский селянин будет защищен, минимальная цена будет высокой, украинский фермер будет защищен и будет иметь приоритет, а те, кто хотят скупить землю кусками площадью с Лихтенштейн или Андорру, не смогут это сделать. И никакие популистские референдумы власти не помогут".

Прямая речь сопредседателя "За будущее" Тараса Батенко: "Последний социологический опрос – среди граждан Украины против открытия рынка земли 68% граждан. Должен сегодня быть наложен мораторий на рынок земли. Мы должны идти на референдум и спрашивать у людей, что делать с землей".

Детали: Тимошенко вышла к трибуне с фракцией и большим зеленым баннером "Нет распродаже украинской земли!".

Так же с фракцией и баннером "Не дадим разворовать землю" вышел и Рабинович.

"Батькивщина" требуем снять с рассмотрения все без исключения законопроекты о продаже земли и продлить на год мораторий, чтобы определить стратегию государства, как быть с землей.

"ОПЗЖ" требует сначала провести всенародный референдум относительно земли.

Что было раньше: 11 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума. Верховная Рада планировала рассмотреть проект закона о рынке земли 12 ноября, но в повестке дня его нет.

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