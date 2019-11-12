"Хрен вам!" – Батькивщина, ОПЗЖ, "ЕС" и "За будущее" против продажи земли
Фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.
Источник: выступления представителей фракций на заседании Верховной Рады 12 ноября
Прямая речь лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко: "По оценкам ООН, количество плодородных земель в мире стремительно сокращается. Вместе с источниками питьевой воды. Каждый 7-й человек в мире находится в состоянии голода, включая детей.
Земля становится в мире дорогим стратегическим ресурсом. Сильные, интеллектуальные, умные страны мира своей стратегией определили скупку в государственную собственность земель сельхозназначения как в своей стране, так и за ее пределами.
Ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса".
Прямая речь одного из лидеров "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича: "Сегодня решающий день в новейшей истории Украины. Много бед видела наша земля, но такого, чтобы ее продавали, – такого еще не было!
Это вопрос выживания и существования нашего государства. А всем представителям МВФ, Сороса и другим, чьи загребущие руки тянутся к земле, я хочу сказать: "Хрен вам, а не земля Украины". Дидька лысого вы получите, а не землю. Если бы я имел талант, я бы щас спел песню "Вставай страна огромная".
Давайте забудем все политические распри и вспомним, что мы все дети Украины. Мы не дадим продать землю".
Прямая речь представителя "ЕС" Николая Княжицкого: "Мы не будем голосовать за законы о дерибане земли. Мы за рынок земли, но когда украинский селянин будет защищен, минимальная цена будет высокой, украинский фермер будет защищен и будет иметь приоритет, а те, кто хотят скупить землю кусками площадью с Лихтенштейн или Андорру, не смогут это сделать. И никакие популистские референдумы власти не помогут".
Прямая речь сопредседателя "За будущее" Тараса Батенко: "Последний социологический опрос – среди граждан Украины против открытия рынка земли 68% граждан. Должен сегодня быть наложен мораторий на рынок земли. Мы должны идти на референдум и спрашивать у людей, что делать с землей".
Детали: Тимошенко вышла к трибуне с фракцией и большим зеленым баннером "Нет распродаже украинской земли!".
Так же с фракцией и баннером "Не дадим разворовать землю" вышел и Рабинович.
"Батькивщина" требуем снять с рассмотрения все без исключения законопроекты о продаже земли и продлить на год мораторий, чтобы определить стратегию государства, как быть с землей.
"ОПЗЖ" требует сначала провести всенародный референдум относительно земли.
Что было раньше: 11 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума. Верховная Рада планировала рассмотреть проект закона о рынке земли 12 ноября, но в повестке дня его нет.
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Предыстория:
- В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
- Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
- Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
- Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.
- В 2017 году лидер "ЕС", в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
- В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.