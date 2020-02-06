Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского новые изменения в Кабмине обсуждают без Богдана

Четверг, 6 февраля 2020, 10:20
У Зеленского новые изменения в Кабмине обсуждают без Богдана

Офис президента обсуждает новые изменения в Кабмине и проводит собеседования с кандидатами на министерские кресла без головы ОПУ Андрея Богдана.

Источник: статья УП "ПереЗЕвантаження. Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука"

Дословно: "На встрече 17 января президент, кроме "второго шанса", дал премьеру еще и прямое указание – подготовить ротацию в Кабмине. 1 февраля эта задача начала реализовываться. В Офисе президента одного за другим принимали потенциальных кандидатов на министерские кресла.

Интересно, что на этих совещаниях не было главы Офиса президента Андрея Богдана, чье участие в формировании действующего состава правительства было чуть ли не ключевым".

Детали: Отмечается, что переговоры с кандидатами в Кабмин вели президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Помогали им в этом первый помощник президента Сергей Шефир и внештатный помощник Андрей Ермак.

По данным УП, Богдан решил отстраниться от работы с Кабмином из-за конфликта с Ермаком.

Собеседники УП на Банковой рассказали, что Богдан после Нового года показательно отошел от многих дел. Он оставил за собой координацию работы ОПУ и Рады, а Гончаруку сказал разбираться в своих полномочиях самому.

По данным УП, 1 февраля на Банковой проводили собеседования с по меньшей мере несколькими кандидатами на должности в обновленном правительстве и действующими чиновниками: представителем Украины в "Минской группе" Алексеем Резниковым и председателем парламентского комитета соцполитики Галиной Третьяковой. Также видели на Банковой и вице-премьера по евроинтеграции Дмитрия Кулебу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаЗеленскийКабинет министровБогдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Офис президента
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: