У Зеленского новые изменения в Кабмине обсуждают без Богдана

Офис президента обсуждает новые изменения в Кабмине и проводит собеседования с кандидатами на министерские кресла без головы ОПУ Андрея Богдана.

Источник: статья УП "ПереЗЕвантаження. Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука"

Дословно: "На встрече 17 января президент, кроме "второго шанса", дал премьеру еще и прямое указание – подготовить ротацию в Кабмине. 1 февраля эта задача начала реализовываться. В Офисе президента одного за другим принимали потенциальных кандидатов на министерские кресла.

Интересно, что на этих совещаниях не было главы Офиса президента Андрея Богдана, чье участие в формировании действующего состава правительства было чуть ли не ключевым".

Детали: Отмечается, что переговоры с кандидатами в Кабмин вели президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Помогали им в этом первый помощник президента Сергей Шефир и внештатный помощник Андрей Ермак.

По данным УП, Богдан решил отстраниться от работы с Кабмином из-за конфликта с Ермаком.

Собеседники УП на Банковой рассказали, что Богдан после Нового года показательно отошел от многих дел. Он оставил за собой координацию работы ОПУ и Рады, а Гончаруку сказал разбираться в своих полномочиях самому.

По данным УП, 1 февраля на Банковой проводили собеседования с по меньшей мере несколькими кандидатами на должности в обновленном правительстве и действующими чиновниками: представителем Украины в "Минской группе" Алексеем Резниковым и председателем парламентского комитета соцполитики Галиной Третьяковой. Также видели на Банковой и вице-премьера по евроинтеграции Дмитрия Кулебу.