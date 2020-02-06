Порошенко говорит, что на него не давил ни Трамп, ни Обама

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Четверг, 6 февраля 2020, 12:40

В пресс-службе фракции 5-го президента Петра Порошенко уверяют, что на него не давил президент США Дональд Трамп или его предшественник Барак Обама.

Источник: пресс-служба "Евросолидарности"

Дословно: "Президент Трамп, как и президент Обама, не совершали никакого давления на президента Порошенко.

Распространенная информация американским сайтом ТPM абсолютно не соответствует действительности.

Мы высоко ценим отношения стратегического партнерства между Украиной и США и поэтому просим не втягивать Украину в внутренне американские дебаты".

Что было раньше: Американский сайт "Talking Points Memo" после того, как Сенат оправдал Трампа по обеим статьям импичмента, опубликовал документы, которые якобы свидетельствуют о том, что кампания давления на Украину была начата еще во время президентства Порошенко.

Соратники Трампа якобы предлагали Порошенко "услугу за услугу": объявите о расследовании дела Байдена и выборов 2016 года, а взамен получите государственный визит в США, который может повысить шансы на переизбрание.

Порошенко якобы должен был объявить о расследовании дела Байдена и выборов 2016 года Джону Соломону с The Hill в марте 2019 года, но отказался от интервью в последний момент.

Издание подчеркивает, что запланированное интервью свидетельствует о том, что Порошенко сначала согласился на сделку, а потом отступил.

Напомним: 

  • 5 февраля Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Украинская правда
Темы: Порошенко Трамп Обама США Украина


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