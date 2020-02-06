"Укрзализныця" уже готова пускать в поезда через удостоверения в "Дии"

"Украинская железная дорога" заявляет, что пассажиры при посадке в поезд уже могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дия".

Источник: сайт Украинской железной дороги

Дословно: "Укрзализныця поддерживает цифровизацию отношений государства и гражданина и запуск проекта "Дия", который был презентован 6 февраля 2020 года при участии президента Украины Владимира Зеленского. Уже с сегодняшнего дня пользователи приложения "Дия" могут предъявлять электронное удостоверение в приложении при посадке в поезд".

Детали: Отметим, что сейчас в приложении "Дия" доступно только водительское удостоверение. Указывается, что удостоверение в приложении будет доступно оффлайн, но важным фактором при сверке данных будет дата последнего обновления документа.

Если в е-удостоверении не будет фото или будут возникать технические проблемы, оно не будет считаться действительным. Тогда пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность.

Нельзя будет использовать скриншот удостоверение из приложения "Дия".

При посадке в поезд пассажир должен иметь билет и удостоверение, удостоверяющего личность.

Это может быть паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение водителя, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу и другие, предусмотренные правилами.

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Что было раньше: