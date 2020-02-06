СМИ сообщают, что врач из Уханя не умер, его реанимировали

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Четверг, 6 февраля 2020, 21:16

Китайского врача Ли Веньляна, который якобы умер после заражения коронавируса, удалось реанимировать после того, как у него остановилось сердце.

ИсточникGlobal Times в Твиттере

Дословно: "Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии. Как сообщалось, его сердце перестало биться в 21:30 (по местному времени – ред.). Затем ему сделали оксигенацию экстракорпоральной мембраны".

Что предшествовало: 6 февраля китайские СМИ сообщили, что Ли умер после заражения в Ухане.

30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".

Предыстория:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай СМИ


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