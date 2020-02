СМИ сообщают, что врач из Уханя не умер, его реанимировали

Китайского врача Ли Веньляна, который якобы умер после заражения коронавируса, удалось реанимировать после того, как у него остановилось сердце.

Источник: Global Times в Твиттере

Дословно: "Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии. Как сообщалось, его сердце перестало биться в 21:30 (по местному времени – ред.). Затем ему сделали оксигенацию экстракорпоральной мембраны".

Wuhan Central Hospital said on Weibo that Li Wenliang is still under emergency treatment. GT reporters heard people weeping inside ICU. Li was one of the 8 whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak in Dec but were reprimanded by Wuhan police. pic.twitter.com/UgSLSCvaDK