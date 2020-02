Обнаруживший коронавирус, врач, которого заставили молчать, умер от вируса

Китайский врач, который пытался предупредить других врачей о коронавирусе, умер после заражения им в Ухане.

Источник: Global Times

Дословно в сообщении: "Китайский врач Ли Вэньлян, один из восьми информаторов, который пытался предупредить других медиков о вспышке коронавируса, но репрессированный местной полицией, умер в четверг в Ухане от коронавируса".

Детали: Доктора Ли вызвали в полицию, когда он пытался предупредить других о вирусе еще в декабре.

