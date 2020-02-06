Обнаруживший коронавирус, врач, которого заставили молчать, умер от вируса

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Четверг, 6 февраля 2020, 17:22

Китайский врач, который пытался предупредить других врачей о коронавирусе, умер после заражения им в Ухане.

Источник: Global Times

Дословно в сообщении: "Китайский врач Ли Вэньлян, один из восьми информаторов, который пытался предупредить других медиков о вспышке коронавируса, но репрессированный местной полицией, умер в четверг в Ухане от коронавируса".

Детали: Доктора Ли вызвали в полицию, когда он пытался предупредить других о вирусе еще в декабре.

Что біло раньше: 30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".

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Предыстория:

  • В конце 2019 в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.
  • В Украине пока не зафиксированного ни одного случая заболевания, двое пациентов находятся на диагностике на коронавирус 2019-nCoV.

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Темы: коронавирус Китай


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