Федерация гимнастики Украины объяснила участие сборной в соревнованиях России

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Четверг, 6 февраля 2020, 23:07
Фото: Федерация гимнастики Украины

Первый вице-президент Федерации гимнастики и главный тренер сборной Ирина Дерюгина рассказала, что участие украинских спортсменок в Гран При в Москве повышает рейтинг Украины и влияет на подготовку к Олимпийским играм.

Источник: Федерация гимнастики Украины

Прямая речь Ирины Дерюгиной "Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. 

Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран При дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран При во время "Кубка Дерюгиной", который традиционно состоится в Киеве в марте. 

Таким образом участие наших спортсменок в каждом Гран При увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов".

Детали: По словам Дерюгиной, украинская команда планирует участие в каждом из пяти Гран При этого года (первое – в Москве), чтобы "использовать каждую возможность для подготовки спортсменок".

Тренер также отметила, что "на Олимпийские игры в Токио должны ехать лучшие, а их видно именно по результатам участия в соревнованиях".

Что предшествовало: 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить Еву Мелещук и Кристину Пограничную на соревнования по художественной гимнастике в России.

Украинская правда
Темы: спорт Росcия Украина оккупация


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