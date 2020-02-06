Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Федерация гимнастики Украины объяснила участие сборной в соревнованиях России

Четверг, 6 февраля 2020, 22:07
Федерация гимнастики Украины объяснила участие сборной в соревнованиях России
Фото: Федерация гимнастики Украины

Первый вице-президент Федерации гимнастики и главный тренер сборной Ирина Дерюгина рассказала, что участие спортсменок в Гран При в Москве повышает рейтинг Украины и позволяет подготовиться к Олимпийским играм.

Источник: Федерация гимнастики Украины

Прямая речь Ирины Дерюгиной "Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. 

Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран При дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран При во время "Кубка Дерюгиной", который традиционно состоится в Киеве в марте. 

Таким образом участие наших спортсменок в каждом Гран При увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов".

Детали: По словам Дерюгиной, украинская команда планирует участие в каждом из пяти Гран При этого года (первое – в Москве), чтобы "использовать каждую возможность для подготовки спортсменок".

Тренер также отметила, что "на Олимпийские игры в Токио должны ехать лучшие, а их видно именно по результатам участия в соревнованиях".

Что предшествовало: 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить Еву Мелещук и Кристину Пограничную на соревнования по художественной гимнастике в России.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортРосcияУкраинаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
спорт
Свитолина обыграла белоруску и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: