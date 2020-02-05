Сборная Украины поедет в Москву на соревнования по художественной гимнастике

Две украинских спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях по художественной гимнастике в Москве.

Источник: сборная Украины в Инстаграме

Дословно: "Тренерским штабом Сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике, Москва".

Детали: Международный турнир по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020" пройдет в России с 7 по 9 февраля.