Сборная Украины поедет в Москву на соревнования по художественной гимнастике

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Среда, 5 февраля 2020, 23:28

Две украинских спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях по художественной гимнастике в Москве.

Источник: сборная Украины в Инстаграме

Дословно: "Тренерским штабом Сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике, Москва".

Детали: Международный турнир по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020" пройдет в России с 7 по 9 февраля.

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У нас свежие новости💥! ⠀ Тренерским штабом Сборной Украины🇺🇦 было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-При по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года. ⠀ Пожелаем нашим девочкам удачи ! 🍀 ⠀ ⠀ 〰️〰️〰️ #GrandPrixMoscow #ukrainiangymnastics #rhythmic #gymnastics #grandprix #beauty #elegance #rhythmicgymnastics #ukraine #teamukraine #rg #[u #художественнаягимнастика #teamukrainerg #teamukrainergfamily @irina.deriugina @ireesha_b @marinak_20 @_yevameleshchuk_ @khrystya_pohranychna ⠀ Photo credit: @mariyamuz

A post shared by Ukrainian Rhythmic Gymnastics (@team_ukraine_rg) on Feb 5, 2020 at 8:10am PST

Украинская правда
Темы: Росcия оккупация спорт украинцы Украина


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