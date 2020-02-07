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От коронавируса 2019-nCoV уже умерло 638 человека

Пятница, 7 февраля 2020, 03:37
От коронавируса 2019-nCoV уже умерло 638 человека

Вследствие заражения коронавируса, с начала эпидемии умерли 638 человека. Вылечились от вируса 1604 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: От коронавируса 2019-nCoV зафиксировано 638 смерти. В то же время там же успешно выписали из больниц 1604 человека.

Количество случаев заболевания увеличилось до 31 485 человек.

За последние сутки от вируса умерло 73 человека.

Напомним:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.

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Темы: коронавирусКитай
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