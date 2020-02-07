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Бородянский объяснил, почему украинские спортсмены обязаны выступать в России

Пятница, 7 февраля 2020, 10:07
Бородянский объяснил, почему украинские спортсмены обязаны выступать в России

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убежден, что украинские спортсмены обязаны выступать, в том числе и в России, чтобы затем эффективно бороться за медали в мире.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Бородянского на пресс-конференции 7 февраля

Прямая речь: "Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора".

Детали: По словам министра, у спортсменов нет выбора, потому что за выступления они получают баллы. И если спортсмен не выступает за рубежом, то он автоматически лишается баллов, а это в свою очередь ограничивает возможности спортсмена бороться за медали.

Бородянский отметил, что это вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос, касающийся всех кейсов, связанных с конфликтами между государствами.

Предыстория:

  • 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить Еву Мелещук и Кристину Пограничную на соревнования по художественной гимнастике в России.
  • Первый вице-президент Федерации гимнастики и главный тренер сборной Ирина Дерюгина пояснила, что участие украинских спортсменок в Гран При в Москве повышает рейтинг Украины и влияет на подготовку к Олимпийским играм.

Темы: МинкультурыспортРосcия
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