Бернацкая внесла 7 миллионов залога

Экс-заместитель министра юстиции бывший секретарь ЦИК Наталья Бернацкая внесла залог в 7 миллионов гривен.

Источник: комментарий адвоката Бернацкой Дениса Шкаровская "Украинской правде"

Прямая речь: "Наталья Бернацкая полностью выполнила возложенные на нее судом обязанности:

внесла залог - 7 млн ​​грн. В большей части за счет займа от другого лица.

сдала на хранение загранпаспорта".

Детали: По словам защитника, Бернацкая и ранее выполняла свои обязанности, а именно: вернулась в Украину из-за границы для получения уведомления о подозрении и участия в процессе по избранию меры пресечения, прибывала в НАБУ на допросы.

Шкаровский уточнил, что на решение о применении залога будет подана апелляция.

Сама Бернацкая в Facebook также сообщила об апелляции.

Что предшествовало: 4 февраля Высший антикоррупционный суд назначил Бернацкой залог в 7 миллионов гривен.

Прокуратура просила 45 млн для Бернацкой. По данным следствия, Бернацкая согласовывала свои действия с экс-нардепом из "Народного фронта" Георгием Логвинским, влияла на то, чтобы его компании "Золотой Мандарин Ойл" в первую очередь выплатили деньги по решению ЕСПЧ, способствовала уничтожению доказательств.

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