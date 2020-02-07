Бернацкая внесла 7 миллионов залога
Экс-заместитель министра юстиции бывший секретарь ЦИК Наталья Бернацкая внесла залог в 7 миллионов гривен.
Источник: комментарий адвоката Бернацкой Дениса Шкаровская "Украинской правде"
Прямая речь: "Наталья Бернацкая полностью выполнила возложенные на нее судом обязанности:
- внесла залог - 7 млн грн. В большей части за счет займа от другого лица.
- сдала на хранение загранпаспорта".
Детали: По словам защитника, Бернацкая и ранее выполняла свои обязанности, а именно: вернулась в Украину из-за границы для получения уведомления о подозрении и участия в процессе по избранию меры пресечения, прибывала в НАБУ на допросы.
Шкаровский уточнил, что на решение о применении залога будет подана апелляция.
Сама Бернацкая в Facebook также сообщила об апелляции.
Что предшествовало: 4 февраля Высший антикоррупционный суд назначил Бернацкой залог в 7 миллионов гривен.
Прокуратура просила 45 млн для Бернацкой. По данным следствия, Бернацкая согласовывала свои действия с экс-нардепом из "Народного фронта" Георгием Логвинским, влияла на то, чтобы его компании "Золотой Мандарин Ойл" в первую очередь выплатили деньги по решению ЕСПЧ, способствовала уничтожению доказательств.
Предыстория:
- По данным следствия, в сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольный Логвинскому, и по его непосредственному указанию, подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54,179 млн гривен в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго".
- Однако следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, но об этом факте Европейский суд не сообщил. Компания отступила право требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с Логвинским.
- В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в Европейский суд бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотому мандарину Ойл" 54,179 млн гривен из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами.
- В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств. По версии правоохранителей органов, государственному бюджету был нанесен ущерб более чем 54 млн грн.