Коронавирус в Китае: 34 500 подтвержденных случаев заболевания

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Суббота, 8 февраля 2020, 05:01

Вследствие заражения коронавируса, с начала эпидемии умерли 724 человека. Вылечились от вируса 2074 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: От коронавируса 2019-nCoV зафиксировано 724 смерти. От коронавируса 2019-nCoV зафиксировано В то же время там же успешно выписали из больниц 2074 человека.

Количество случаев заболевания увеличилось до 34 887 человек.

За последние сутки от вируса умерло 86 человека.

Напомним:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.

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Темы: Китай коронавирус


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