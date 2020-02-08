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С воскресенья подростки смогут выезжать из Крыма на обучение без родителей

Суббота, 8 февраля 2020, 08:25
С воскресенья подростки смогут выезжать из Крыма на обучение без родителей

С 9 февраля вступают в силу изменения в порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом для детей до 16 лет.

Источник: пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий

Дословно: "Накануне Нового года по инициативе Минветеранов правительством упрощен порядок въезда и выезда с территории Крымского полуострова подростков, которые учатся на территории других регионов Украины.

А именно дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ.

Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для них въезд в Крым (речь о тех, кто уехал из полуострова накануне и теперь возвращается) будет возможным в сопровождении только кого-то одного из родителей".

Детали: В министерстве отметили, что до 19.02.2020 въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Украинская правда
Темы: КрымМВОТдетиобразование
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