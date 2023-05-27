В Украину вернули депортированного из Мариуполя 17-летнего парня

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук и возвращенный в Украину Вячеслав, фото Минреинтеграции

В Украину вернули 17-летнего Вячеслава, которого россияне принудительно депортировали из захваченного Мариуполя.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "На этот раз от оккупантов удалось забрать 17-летнего Вячеслава.

Парень рос без родителей. Учился в Мариуполе. Оккупанты депортировали его в Шахтерск, что в Донецкой области.

Впрочем, сильный духом и сообразительный парень нашел способ дать о себе знать. Далее было много кропотливой работы волонтеров и государственных органов. А сегодня Вячеслав уже прибыл в Киев".

Детали: Минреинтеграции отметило, что к возвращению парня приобщились МИД Украины, Служба по делам детей Деснянского района г. Киева, главный специалист отдела опеки/попечительства, усыновления и семейных форм воспитания Алина Долженко, программный директор "СОС Дитячі Містечка Україна" Дарья Касьянова, а также "Украинская сеть за права ребенка".