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В Украину вернули депортированного из Мариуполя 17-летнего парня

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 21:37
В Украину вернули депортированного из Мариуполя 17-летнего парня
Глава Минреинтеграции Ирина Верещук и возвращенный в Украину Вячеслав, фото Минреинтеграции

В Украину вернули 17-летнего Вячеслава, которого россияне принудительно депортировали из захваченного Мариуполя.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "На этот раз от оккупантов удалось забрать 17-летнего Вячеслава.

Парень рос без родителей. Учился в Мариуполе. Оккупанты депортировали его в Шахтерск, что в Донецкой области.

Впрочем, сильный духом и сообразительный парень нашел способ дать о себе знать. Далее было много кропотливой работы волонтеров и государственных органов. А сегодня Вячеслав уже прибыл в Киев".

Детали: Минреинтеграции отметило, что к возвращению парня приобщились МИД Украины, Служба по делам детей Деснянского района г. Киева, главный специалист отдела опеки/попечительства, усыновления и семейных форм воспитания Алина Долженко, программный директор "СОС Дитячі Містечка Україна" Дарья Касьянова, а также "Украинская сеть за права ребенка".

Темы: МВОТдепортация дети
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