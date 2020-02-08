В Одессе пытались вернуть памятную доску Жукову, но она разбилась

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Суббота, 8 февраля 2020, 20:01
фото - "Думская"

В Одессе сторонники партии пророссийского пропагандиста Анатолия Шария пытались повесить на фасад здания на ул.Новосельского, 62 новую памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову вместо демонтированной, но табличка разбилась.

Источник: Думская 

Детали: Как сообщил общественный активист Демьян Ганул, табличка разбилась, когда сторонники партии Шария "общались с украинскими патриотами".

Дословно: "Мы как раз подходили к зданию. Увидели человек 15 с символикой партии Шария. Они изготовили своими силами табличку и пытались ее повесить. Но у них начались трястись руки, табличка упала и разбилась. Пришлось ее  выбросить", - сообщил Ганул. 

Детали: По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Спустя некоторое время представители партии Шария покинули место события. 

 
фото - "Думская"

Предыстория:

4 февраля в Одессе с дома, где в настоящее время проживают студенты исторического факультета Одесского национального университета им.Мечникова, демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова.

Барельеф демонтировали активисты и студенты ОНУ. Им пытались помешать пророссийски настроенные граждане под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова. Стороны ограничились словесной перепалкой.

Темы: Одесса декоммунизация


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