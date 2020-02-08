Днепровская вода в Крыму будет только после деоккупации - Джемилев

Украина пустит днепровскую воду в оккупированный Крым только после деоккупации полуострова.

Источник: лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в эфире "Радио Крым.Реалии"

Прямая речь Джемилева: "Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов".

"Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. ... Разговоры о том, что это наносит ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали?".

Детали: Джемилев отметил, что в соответствии с Женевской конвенцией от 1949 г. "вся ответственность за положение людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта".

Дословно: "Так что говорить о гуманитарных вещах нам не надо", – добавил он.

Предыстория:

До оккупации Крыма материковая Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

В настоящее время запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов в комментарии СМИ заявил об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым.

Комментируя идею Аристова, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что продажа воды в аннексированный Крым будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

В начале февраля 2020-го в Крыму заявили, что питьевой воды в оккупированном Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.

Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять по Северо-Крымскому каналу подачу воды в анексированный Крым.

Также Кориневич сообщил, что 11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета ВР по правам человека в Херсонской области с целью ознакомления с вопросами, связанными с временно оккупированными территориями АР Крым и Севастополя, но выездное заседание "никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией на админгранице".