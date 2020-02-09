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Жертвами стрелка в Таиланде стали 27 человек, 57 ранены

Воскресенье, 9 февраля 2020, 09:19
Жертвами стрелка в Таиланде стали 27 человек, 57 ранены
фото BBC Thai

Жертвами атаки младшего офицера Джакрафанта Томми, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима (Таиланд) стали 27 человек, еще 57 получили ранения различной степени тяжести. 

Источник: BBC Thai

Детали: Информацию о количестве пострадавших сообщил премьер-министр страны в ходе пресс-конференциии, выразив сожаление семьям погибших и раненых. 

Согласно озвученным данным, в общей сложности погибли 27 человек, из 57 раненых 25 уже выписаны из медучреждений, 32 еще находятся  на лечении. 

Предыстория:

Ранее сообщалось, что жертвами вооруженного нападения Джакрафанта Томми стали по меньшей мере 20 человек, сообщалось о десятках раненых.

В Минобороны Таиланда заявили, что младший офицер напал на своего начальника, прежде чем похитить пистолет и боеприпасы из военного лагеря, после чего открыл огонь в торговом центре Terminal 21, где скрылся от силовиков. 

В ночь на 9 февраля Джакрафант Томми был ликвидирован в ходе спецоперации. 

Украинская правда

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Темы: Таиландубийствожертвы
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