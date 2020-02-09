Коронавирус на лайнере в Японии с украинцами на борту выявили у 70 человек - СМИ

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Воскресенье, 9 февраля 2020, 10:52

Количество инфицированных пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии, возросло до 70 человек.

Источник: Bloomberg со ссылкой на данные японского телеканала "Asahi"

Детали:   Согласно сообщению, вирус выявили еще у 6 человек.

Ранее сообщалось о заражении 64 пассажиров лайнера.

Как заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, в воскресенье власти уделят приоритетное внимание проверке на вирусы у пожилых людей на лайнере в Йокогаме.

По его словам, на судне находятся около 600 человек, которые нуждаются в лекарствах.

Напомним,

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе - 25 украинцев.

Темы: коронавирус Япония здоровье


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