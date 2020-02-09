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На Донбассе ранен украинский военный

Воскресенье, 9 февраля 2020, 17:14
На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток в воскресенье вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского, а именно с 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новолуганским – со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Троицкое - со станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела; в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов и с калибра 122 мм - 21 снаряд.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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