На Донбассе ранен украинский военный

199 просмотров
Воскресенье, 9 февраля 2020, 18:14

С начала суток в воскресенье вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского, а именно с 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новолуганским – со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Троицкое - со станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела; в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов и с калибра 122 мм - 21 снаряд.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: 7 вражеских обстрелов, без потерь 5 февраля 2020, 18:25
Ситуация на Донбассе: один боец ​​ранен, еще один получил боевое ранение 4 февраля 2020, 07:06
ООС: 10 вражеских обстрелов, один раненый 3 февраля 2020, 18:13
Все новости
Главные новости
У украинца на борту Diamond Princess обнаружили коронавирус
РФ готовится существенно упростить предоставление гражданства, чтобы "защищать"
Трамп объяснил, почему уволил эксперта по Украине в Совете нацбезопасности
Чумак рассказал о новых зарплатах в новом Офисе генпрокурора
Все новости
исследование

Люди не любят рассуждать

мандри

10 причин, почему путешествие на выходные – удачная идея

здоровье

Гипертония и гипертонический криз: симптомы, причины, как лечить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів