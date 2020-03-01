Экс-нардеп Мельничук заявил, что его задержали в Греции по запросу РФ

Экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия.

Источник: Мельничук в Facebook

Прямая речь: "Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия".

Детали: Мельничук добавил, что находится в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.

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