Экс-нардеп Мельничук заявил, что его задержали в Греции по запросу РФ

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Воскресенье, 1 марта 2020, 22:56

Экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия.

Источник: Мельничук в Facebook

Прямая речь: "Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия".

Детали: Мельничук добавил, что находится в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.

Предыстория:

  • 3 июня 2015 Верховная Рада дала согласие на привлечение экс-комбата к уголовной ответственности. Мельничука подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенном ею нападении) Уголовного кодекса Украины.
  • В 2017 году НАБУ расследовало относительно Мельничука уголовное производство по подозрению в декларировании недостоверной информации.
  • В 2018 году Мельничук и его бывший коллега по фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько подрались после эфира на телеканале Newsone.

Украинская правда
Темы: Греция Интерпол Росcия Верховная Рада


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