Новый министр здравоохранения обещает не останавливать медреформу

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что его ведомство продолжит работу над медицинской реформой.

Источник: Емец, которого цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения

Прямая речь: "Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выиграют все украинцы: как пациенты, так и врачи".

Детали: По словам министра, медреформа будет содержать мировой опыт и включать интересы врачей и пациентов.

Глава Минздрава сообщил, что уже идет подготовка к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения.

Что было раньше: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, начатую Ульяной Супрун.