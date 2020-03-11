Новый министр здравоохранения обещает не останавливать медреформу
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Среда, 11 марта 2020, 16:18
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что его ведомство продолжит работу над медицинской реформой.
Источник: Емец, которого цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения
Прямая речь: "Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выиграют все украинцы: как пациенты, так и врачи".
Детали: По словам министра, медреформа будет содержать мировой опыт и включать интересы врачей и пациентов.
Глава Минздрава сообщил, что уже идет подготовка к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения.
Что было раньше: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, начатую Ульяной Супрун.
Украинская правда
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