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Новый министр здравоохранения обещает не останавливать медреформу

Среда, 11 марта 2020, 15:18
Новый министр здравоохранения обещает не останавливать медреформу

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что его ведомство продолжит работу над медицинской реформой.

Источник: Емец, которого цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения

Прямая речь: "Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выиграют все украинцы: как пациенты, так и врачи".

Детали: По словам министра, медреформа будет содержать мировой опыт и включать интересы врачей и пациентов.

Глава Минздрава сообщил, что уже идет подготовка к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения.

Что было раньше: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, начатую Ульяной Супрун.

Украинская правда
Темы: Минздравреформы
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