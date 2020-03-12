Без этической комиссии и сокращения Верховного суда: как КС изменил реформу Зеленского

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Четверг, 12 марта 2020, 15:16

Конституционный суд признал незаконными несколько положений реформы президента Владимира Зеленского, которые сокращали состав Верховного суда и создавали комиссию по этике для судейского самоуправления.

Источник: сообщение КС от 12 марта

Детали: Неконституционными признали некоторые изменения в законодательство, которые Верховная Рада приняла в октябре 2019 года.

Отменяются следующие нововведения:

  • Сокращение количества судей Верховного суда в два раза: с 200 до 100 человек. Эту норму критиковали, в частности, Венецианская комиссия, послы ЕС и Канады.
  • Уменьшение оклада судей Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов. По состоянию на март это 157,65 тысяч и 115,6 тысяч гривен соответственно.
  • Сокращение состава Высшего совета правосудия с 16 до 12 членов.
  • Создание комиссии по вопросам добропорядочности и этики, по представлению которой должны были увольнять членов Высшего совета правосудия.
  • Право ВРП за три дня получить материалы судебных дел, объяснения от судей или прокуроров.
  • Право ВРП рассматривать дело о дисциплинарных нарушениях судей без их участия, если им сообщили не позднее чем за три дня.

В то же время, решение КС не затрагивает другую скандальную норму, которую критиковали на Западе. Речь идет о "люстрации" для членов Высшего совета правосудия. Закон запрещает работать в ВРП тем, кто занимал там должности ранее, а также бывшим членам Высшей квалификационной комиссии судей.

Сейчас обнародован только пресс-релиз КС о решении. Сам документ пока не опубликован, поэтому мотивация судей неизвестна.

Конституционный суд рекомендовал Верховной Раде безотлагательно согласовать законодательство со своим решением.

Предыстория:

  • 16 октября народные депутаты приняли президентский законопроект об изменениях в судебной системе.
  • Глава Верховного суда Валентина Данишевская с трибуны ВР выступила против принятия законопроекта. Она настаивала, что перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.
  • В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта. Дипломаты, в частности, указывали на безосновательность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.
  • Венецианская комиссия, которая предоставляет заключения о соответствии законопроектов европейским стандартам и ценностям, также указала, что поправки в законодательство о судоустройстве в Украине угрожают стабильности и независимости системы.
  • Однако 4 ноября президент Владимир Зеленский подписал судебную реформу.

Соня Лукашова, УП
Темы: суд Зеленский КС


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