Без этической комиссии и сокращения Верховного суда: как КС изменил реформу Зеленского

Конституционный суд признал незаконными несколько положений реформы президента Владимира Зеленского, которые сокращали состав Верховного суда и создавали комиссию по этике для судейского самоуправления.

Источник: сообщение КС от 11 марта

Детали: Неконституционными признали некоторые изменения в законодательство, которые Верховная Рада приняла в октябре 2019 года.

Отменяются следующие нововведения:

Сокращение количества судей Верховного суда в два раза: с 200 до 100 человек. Эту норму критиковали, в частности, Венецианская комиссия, послы ЕС и Канады.

Уменьшение оклада судей Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов. По состоянию на март это 157,65 тысяч и 115,6 тысяч гривен соответственно.

Сокращение состава Высшего совета правосудия с 16 до 12 членов.

Создание комиссии по вопросам добропорядочности и этики, по представлению которой должны были увольнять членов Высшего совета правосудия.

Право ВРП за три дня получить материалы судебных дел, объяснения от судей или прокуроров.

Право ВРП рассматривать дело о дисциплинарных нарушениях судей без их участия, если им сообщили не позднее чем за три дня.

В то же время, решение КС не затрагивает другую скандальную норму, которую критиковали на Западе. Речь идет о "люстрации" для членов Высшего совета правосудия. Закон запрещает работать в ВРП тем, кто занимал там должности ранее, а также бывшим членам Высшей квалификационной комиссии судей.

На момент публикации новости обнародован только пресс-релиз КС о решении. Сам документ пока не опубликован, поэтому мотивация судей неизвестна.

Конституционный суд рекомендовал Верховной Раде безотлагательно согласовать законодательство со своим решением.

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