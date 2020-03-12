Без етичної комісії та скорочення Верховного суду: як КС змінив реформу Зеленського 

Конституційний суд визнав незаконними кілька положень реформи президента Володимира Зеленського, які скорочували склад Верховного суду та створювали комісію з етики для суддівського самоврядування.

Джерело: повідомлення КС від 12 березня

Деталі: Неконституційними визнали деякі зміни до законодавства, які Верховна Рада ухвалила у жовтні 2019 року.

Скасовуються такі нововведення:

Скорочення кількості суддів Верховного суду у два рази: з 200 до 100 осіб. Цю норму критикували, зокрема, Венеціанська комісія, посли ЄС і Канади.

Зменшення окладу суддів Верховного суду з 75 до 55 прожиткових мінімумів. Станом на березень це 157,65 тисяч і 115,6 тисяч гривень відповідно.

Скорочення складу Вищої ради правосуддя з 16 до 12 членів.

Утворення комісії з питань доброчесності та етики, за поданням якої мали звільняти членів Вищої ради правосуддя.

Право ВРП за три дні отримати матеріали судових справ, пояснення від суддів чи прокурорів.

Право ВРП розглядати справу про дисциплінарні порушення суддів без їхньої участі, якщо їх повідомили не пізніше ніж за три дні.

Водночас, рішення КС не зачіпає іншу скандальну норму, яку критикували на Заході. Йдеться про "люстрацію" для членів Вищої ради правосуддя. Закон забороняє працювати у ВРП тим, хто обіймав там посади раніше, а також колишнім членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Наразі оприлюднений лише пресреліз КС про рішення. Сам документ поки не опублікований, тому мотивація суддів невідома.

Конституційний суд рекомендував Верховній Раді невідкладно узгодити законодавство зі своїм рішенням.

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