Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Без етичної комісії та скорочення Верховного суду: як КС змінив реформу Зеленського 

Четвер, 12 березня 2020, 14:16
Без етичної комісії та скорочення Верховного суду: як КС змінив реформу Зеленського 

Конституційний суд визнав незаконними кілька положень реформи президента Володимира Зеленського, які скорочували склад Верховного суду та створювали комісію з етики для суддівського самоврядування.

Джерело: повідомлення КС від 11 березня

Деталі: Неконституційними визнали деякі зміни до законодавства, які Верховна Рада ухвалила у жовтні 2019 року.

Скасовуються такі нововведення:

  • Скорочення кількості суддів Верховного суду у два рази: з 200 до 100 осіб. Цю норму критикували, зокрема, Венеціанська комісія, посли ЄС і Канади.
  • Зменшення окладу суддів Верховного суду з 75 до 55 прожиткових мінімумів. Станом на березень це 157,65 тисяч і 115,6 тисяч гривень відповідно.
  • Скорочення складу Вищої ради правосуддя з 16 до 12 членів.
  • Утворення комісії з питань доброчесності та етики, за поданням якої мали звільняти членів Вищої ради правосуддя. 
  • Право ВРП за три дні отримати матеріали судових справ, пояснення від суддів чи прокурорів.
  • Право ВРП розглядати справу про дисциплінарні порушення суддів без їхньої участі, якщо їх повідомили не пізніше ніж за три дні.

Водночас, рішення КС не зачіпає іншу скандальну норму, яку критикували на Заході. Йдеться про "люстрацію" для членів Вищої ради правосуддя. Закон забороняє працювати у ВРП тим, хто обіймав там посади раніше, а також колишнім членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

На момент публікації новини оприлюднений лише пресреліз КС про рішення. Сам документ поки не опублікований, тому мотивація суддів невідома.

Конституційний суд рекомендував Верховній Раді невідкладно узгодити законодавство зі своїм рішенням.

Передісторія:

  • 16 жовтня народні депутати прийняли президентський законопроект про зміни до судової системи.
  • Голова Верховного суду Валентина Данішевська з трибуни ВР виступила проти прийняття законопроекту. Вона наполягала, що перезавантаження Верховного суду вплине на стабільність судової системи.
  • У посольствах ЄС і Канади в Україні розкритикували низку положень законопроекту. Дипломати, зокрема, вказували на безпідставність скорочення кількості суддів Верховного Суду й застосування люстрації до членів ВККС.
  • Венеціанська комісія, яка надає висновки про відповідність законопроектів європейським стандартам та цінностям, також вказала, що поправки до законодавства про судоустрій в Україні загрожують стабільності та незалежності системи.
  • Однак 4 листопада президент Володимир Зеленський підписав судову реформу.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: судЗеленськийКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
Усі новини...
Реклама: