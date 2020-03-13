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США ударили по боевикам в Ираке после атаки на американских солдат

Пятница, 13 марта 2020, 02:38
США ударили по боевикам в Ираке после атаки на американских солдат

Соединенные Штаты нанесли авиаудары по объектам военизированной группировки Катаиб Хезболла вблизи столицы Ирака Багдада. Таким образом они ответили на ракетный удар боевиков в результате которого погибли два американских военных и один британец.

Источник: заявление Пентагона

Дословно: "Эти удары были нанесены по пяти объектам хранения оружия, что значительно ухудшило их способность к будущим атакам против сил коалиции. Эти склады оружия включают объекты, на которых хранилось оружие, предназначенное для поражения войск США и коалиции".

Детали: Как отметили в минобороны США, удары носили оборонительный характер и были пропорциональным ответом угрозе.

Что предшествовало: 11 марта по иракской военной базе Кэмп Таджи, где размещены американские военные, нанесли ракетную атаку.

Украинская правда

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Темы: ИракСША
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