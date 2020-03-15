ООС: 9 обстрелов, военный получил пулевое ранение руки

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Воскресенье, 15 марта 2020, 07:07

14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов.

Три обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Дословно: "Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески и вблизи Луганского.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь".

Темы: Донбасс ООС война Росcия


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