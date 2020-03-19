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Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Житомире

Четверг, 19 марта 2020, 14:42
Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Житомире

В Житомире подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Источник: мэр Житомира в Facebook

Прямая речь: "Первый подтвержденный случай в Житомире. Это житель житомира, который вернулся из Австрии, 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека. Состояние его более или менее нормальное".

Детали: Сухомлин также сообщил, что будет несколько групп медицинских работников, будут встречать житомирян в аэропорту "Борисполь" и на вокзале "Киев-пассажирский", чтобы максимально отследить тех людей, которые сейчас спецпоездами и спецрейсами возвращаются в Украину из-за границы.

Он отметил, что граждане, у которых будет температура или другие признаки заболевания, будут проходить экспресс-тесты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Житомиркоронавирус
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