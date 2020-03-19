Перший випадок захворювання на коронавірус виявили у Житомирі

В Житомирі підтвердили перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією.

Джерело: Мер Житомира у Facebook

Пряма мова: "Перший підтверджений випадок у Житомирі. Це житомирянин, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу в цієї людини. Стан його більш-менш нормальний".

Деталі: Сухомлин також повідомив, що буде декілька груп медичних працівників, які будуть зустрічати житомирян в аеропорту "Бориспіль" і на вокзалі "Київ-пасажирський", щоб максимально відслідкувати тих людей, які зараз спецпотягами та спецрейсами повертаються в Україну з-за кордону.

Він зазначив, що громадяни, у яких буде температура чи інші ознаки захворювання, будуть проходити експрес-тести.