Олимпийский огонь Токио передали в Афинах без зрителей

В столице Греции передали олимпийский огонь Токио, который должен принять летнюю Олимпиаду, церемония прошла при пустых трибунах из-за эпидемии COVID-2019.

Источник: Twitter #Tokyo2020, DW

Прямая речь президента олимпийского комитета Греции Спироса Капралоса: "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус".

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 🔥



Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. 🇯🇵#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020

Детали: Мероприятие прошло 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос" без зрителей из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в греческой Олимпии 12 марта.

На следующий день Национальный олимпийский комитет Греции запретил эстафету огня по территории страны.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года проходит в соответствии с графиком, заявил оргкомитет.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заверил, что Олимпиада-2020 состоится, несмотря на пандемию. Если же Всемирная организация здравоохранения посоветует МОК принять решение об отказе, комитет последует рекомендации, подчеркнул Бах.

Предыстория:

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий легочное заболевание COVID-19, проник более чем в 159 стран и территорий с момента вспышки в Китае в конце 2019 года.

В мире подтверждено более 222 тысяч случаев заражения, более 9 тысяч человек скончались, тогда как почти 85 тысяч заразившихся выздоровели.

Несмотря на это, столица Японии готовится принять летние "Олимпийские игры – 2020". Эта страна принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.