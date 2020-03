Олимпийский огонь Токио передали в Афинах без зрителей

В столице Греции передали олимпийский огонь Токио, который должен принять летнюю Олимпиаду, церемония прошла при пустых трибунах из-за эпидемии COVID-2019.

Источник: Twitter #Tokyo2020, DW

Прямая речь президента олимпийского комитета Греции Спироса Капралоса: "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус".

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 🔥



Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. 🇯🇵#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ