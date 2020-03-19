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Олимпийский огонь Токио передали в Афинах без зрителей

Четверг, 19 марта 2020, 14:43
Олимпийский огонь Токио передали в Афинах без зрителей
Twitter Tokyo 2020

В столице Греции передали олимпийский огонь Токио, который должен принять летнюю Олимпиаду, церемония прошла при пустых трибунах из-за эпидемии COVID-2019.

Источник: Twitter #Tokyo2020, DW

Прямая речь президента олимпийского комитета Греции Спироса Капралоса: "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус".

Детали: Мероприятие прошло 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос" без зрителей из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в греческой Олимпии 12 марта.

На следующий день Национальный олимпийский комитет Греции запретил эстафету огня по территории страны.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года проходит в соответствии с графиком, заявил оргкомитет.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заверил, что Олимпиада-2020 состоится, несмотря на пандемию. Если же Всемирная организация здравоохранения посоветует МОК принять решение об отказе, комитет последует рекомендации, подчеркнул Бах.

Предыстория:

  • Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий легочное заболевание COVID-19, проник более чем в 159 стран и территорий с момента вспышки в Китае в конце 2019 года.
  • В мире подтверждено более 222 тысяч случаев заражения, более 9 тысяч человек скончались, тогда как почти 85 тысяч заразившихся выздоровели.
  • Несмотря на это, столица Японии готовится принять летние "Олимпийские игры – 2020". Эта страна принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.

Темы: ОлимпиадаспортГрецияЯпониякоронавирус
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