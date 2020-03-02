COVID-2019: количество заражений достигло 89 тысяч

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3044 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 89 тысяч.

Источник: CNN, Reuters

Детали: В Италии подтверждены 566 новых случаев инфицирования. Регионом с самыми высокими показателями инфицирования остается Ломбардия.

В Иране заявили о 385 новых случаях инфицирования коронавирусом. В Японии зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом.

О первых случаях выявления вируса заявили в Чехии, Доминиканской Республике, Армении

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 4212 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

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Напомним: