COVID-2019: количество заражений достигло 89 тысяч
Жертвами коронавируса во всем мире стали 3044 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 89 тысяч.
Детали: В Италии подтверждены 566 новых случаев инфицирования. Регионом с самыми высокими показателями инфицирования остается Ломбардия.
В Иране заявили о 385 новых случаях инфицирования коронавирусом. В Японии зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом.
О первых случаях выявления вируса заявили в Чехии, Доминиканской Республике, Армении
В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 4212 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.
Читайте также:
Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готовности страны
Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине
Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- По состоянию на утро 29 февраля от коронавируса умерли 2920 человек, случаев выздоровления зафиксировано 39445.