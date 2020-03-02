Корниенко: Нужно системно пересмотреть работу Кабмина, потому что люди не почувствовали результата

Председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявляют, что надо провести соответствующую работу с правительством и выяснить, почему люди не почувствовали результатов "правильного курса президента".

Источник: выступление Корниенко на согласительном совете 2 марта

Прямая речь: "Это же (проверки деятельности, – ред.) касается и правительства. Я думаю, что этот разговор профессиональный мы в среду (4 марта, – ред.) проведем, зададим конкретные вопросы, как так произошло, что курс, который выбрало 73% населения, и затем подтвердило очень большой поддержкой на парламентских выборах, это правильный курс, и доверие к президенту сохраняется, и к курсу сохраняется, но по факту в карманах люди не чувствуют это, в платежках люди не чувствуют это, в системных реформах не чувствуют это.

Учитывая тем более ситуацию с безопасностью, которая в мире надвигается, – и с коронавирусом, и с возможным финансовым кризисом – нам точно надо пересматривать системно, институционально, что должно делать правительство".

Детали: По словам Корниенко, Кабмин "должен превратиться в некий штаб своеобразный по устранению этих угроз".

Он также добавил, что отдельные направления в правительстве требуют пересмотра и реформирования.

В частности, председатель партии отметил, что идея с укрупнением министерств до конца не сработала. Также не сработала идея "вывести из поля зрения промышленную политику и вообще экономику на уровне вице-премьера", поэтому, возможно, стоит возвращаться и к Министерству промышленной политики также.

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