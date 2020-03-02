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Гончарук на слухи об отставке: Я никаких заявлений не писал

Понедельник, 2 марта 2020, 10:32
Гончарук на слухи об отставке: Я никаких заявлений не писал

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока ни одного заявления о своей возможной отставке не писал.

Источник: брифинг премьера 2 марта

Прямая речь: "Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал, очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с президентом и парламентом".

Детали: Премьер также отказался комментировать решение о новых назначениях в Кабмине, но по его словам "усиление в правительстве" уже давго готовилось.

Также Гончарук на брифинге рассказал, что Украина успешно завершила зимний сезон.

Кроме того, премьер говорил о пользе медицинской реформы.

Что было раньше: 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

Алексея Гончарука назначили премьер-министром 29 августа 2019.

В конце зимы появились слухи, что президент Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра.

Позже глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что Тигипко не будут назначать главой Кабмина.

Бизнесмен подпадает под закон о люстрации как вицепремьер в правительстве Николая Азарова. Собеседник УП в президентской фракции отметил, что во власти подумывали "сделать быстро вывод Конституционного суда, что закон противоречит Конституции", но "решили не рисковать".

Однако во вторник, 3 марта, КС продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.

Еще одним вероятным преемником Гончарука назывют вице-премьера Дениса Шмыгаля. Большинство видит его исполняющим обязанности премьера.

Если Гончарук уйдет в отставку – вместе с ним уйдет в отставку и все правительство.

Больше читайте в материалах УП "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

"Новое лицо" на все времена. Действительно ли Зеленский хочет заменить Гончарука на Тигипко

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГончарукЗеленскийувольнениепремьер
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