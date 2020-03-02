Гончарук на слухи об отставке: Я никаких заявлений не писал

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Понедельник, 2 марта 2020, 11:32

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока ни одного заявления о своей возможной отставке не писал.

Источник: брифинг премьера 2 марта

Прямая речь: "Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал, очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с президентом и парламентом".

Детали: Также Гончарук на брифинге рассказал, что Украина успешно завершила зимний сезон.

Кроме того, премьер рассказал о пользе медицинской реформы.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: Гончарук Зеленский увольнение премьер


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