Обсервация эвакуированных из Китая должна завершиться 5 марта – МОЗ

Обсервация в Новых Санжарах граждан, эвакуированных из китайской провинции Ухань в связи со вспышкой коронавируса, завершится в четверг, 5 марта, если не возникнет подозрений на заболевание.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком в Киеве

Прямая речь: "По поводу ситуации в Новых Санжарах, где происходит наша обсервация, которая закончится в четверг. Сегодня после утреннего обхода мы имеем ситуацию стабильную, как и всегда. Симптомов острой респираторной болезни не обнаружено, людей с повышенной температурой тела нет. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг".

Детали: 72 эвакуированных из Уханя человека вместе с сопровождением заехали на обсервацию (наблюдение) в медцентр МВД "Новые Санжары" в Полтавской области вечером 20 февраля. 5 марта истекает 14-дневный срок, предусмотренный для карантина.

Другие подробности: Ляшко сообщил, что по состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

По его словам, уже проведено 8 тестов на китайский коронавирус, все они отрицательные.

1 марта завершилось тестирование 3 образцов: из Ивано-Франковской области, из Кропивницкого и из Киева, пассажирки из аэропорта, – все три исследования показали отрицательные результаты.

В лаборатории начаты исследования еще на 4 подозрения – три из Киева и один из Черновицкой области. В Киеве за помощью обратились иностранцы, в Черновцах – человек, который вернулся из Италии.

Специалисты продолжают температурный скрининг на границе: проскрининговано уже 540 тысяч человек.

Главный санитарный врач также отметил, что "никакой паники среди медицинских работников не существует" из-за угрозы распространения коронавируса.