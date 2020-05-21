Двое участников протестов в Новых Санжарах оштрафовали на 850 грн
Двое участников беспорядков в поселке Новые Санжары Полтавской признали свою виновность в блокировании дороги. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 850 грн.
Источник: сообщение прокуратуры Полтавской области
Детали: Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил 2 сделки о признании виновности.
Двух жителей Новосанжарского района признали виновными "в блокировании транспортных коммуникаций путем обустраивания препятствий". Кроме того, им назначили наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.
Отмечается, что указанные лица сознательно оставили 2 трактора на дороге, заблокировав движение транспорта.
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Предыстория:
- Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы иностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
- Правоохранители объявили подозрения 10 участникам столкновений около медицинского центра в поселке Новые Санжары на Полтавщине.