Двое участников протестов в Новых Санжарах оштрафовали на 850 грн

Двое участников беспорядков в поселке Новые Санжары Полтавской признали свою виновность в блокировании дороги. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

Источник: сообщение прокуратуры Полтавской области

Детали: Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил 2 сделки о признании виновности.

Двух жителей Новосанжарского района признали виновными "в блокировании транспортных коммуникаций путем обустраивания препятствий". Кроме того, им назначили наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

Отмечается, что указанные лица сознательно оставили 2 трактора на дороге, заблокировав движение транспорта.

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