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Двое участников протестов в Новых Санжарах оштрафовали на 850 грн

Четверг, 21 мая 2020, 00:47
Двое участников протестов в Новых Санжарах оштрафовали на 850 грн

Двое участников беспорядков в поселке Новые Санжары Полтавской признали свою виновность в блокировании дороги. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

Источник: сообщение прокуратуры Полтавской области

Детали: Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил 2 сделки о признании виновности.

Двух жителей Новосанжарского района признали виновными "в блокировании транспортных коммуникаций путем обустраивания препятствий". Кроме того, им назначили наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

Отмечается, что указанные лица сознательно оставили 2 трактора на дороге, заблокировав движение транспорта.

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Предыстория:

  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы иностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
  • Правоохранители объявили подозрения 10 участникам столкновений около медицинского центра в поселке Новые Санжары на Полтавщине.

Украинская правда

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Темы: Новые Санжарыпрокуратура
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