Почти через год после столкновений в Новых Санжарах фигуранты получили приговоры

Пять фигурантов столкновений в Новых Санжарах во время эвакуации украинских граждан с китайского Уханя приговорили к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год. Также к ответственности привлекли еще шесть человек, двоих – освободили от уголовной ответственности.

Источник: сообщение Нацполиции

Детали: Лишение свободы с освобождением от реального наказания получили лица, от которых пострадали полицейские.

Отмечается, что четырех участников беспорядков суд признал виновными в блокировании транспортных средств и обязал их выплатить штрафы. Еще двум лицами назначили такое же наказание за хулиганские действия.

Кроме того, два человека, по ходатайству прокуроров, освободили от уголовной ответственности, поскольку они впервые совершили уголовное преступление и "перестали быть общественно опасными".

Что предшествовало: Двое участников беспорядков в поселке Новые Санжары Полтавской признали свою виновность в блокировании дороги. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

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