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УЕФА не планирует переносить Евро-2020 из-за коронавируса

Понедельник, 2 марта 2020, 18:30
УЕФА не планирует переносить Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций не намерен переносить Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.

Источник: глава УЕФА Александер Чеферин, котрого цитирует Sportarena

Детали: Чиновник подчеркнул, что на данный момент "нет никаких сомнений в успешности проведения Евро-2020".

Отмечется, что опасения по поводу проведения чемпионата Европы возникли после того, как в Италии был перенесен ряд матчей чемпионата.

В 2020 году континентальное первенство должно пройти с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.

Высказывалось опасение, что переезды болельщиков между странами могут существенно добавить проблем в борьбе с вирусом.

В УЕФА отметили, что следят за ситуацией с коронавирусом, но пока не планируют отмену чемпионата.

Что было ранее: В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 2 марта от коронавируса умерли 3048 человек, зафиксировано более 89 000 случаев заболевания, более 45 000 человек выздоровели.

Темы: коронавирусCovid-2019футбол
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