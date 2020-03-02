В Украине может появиться "оборонительный" вицепремьер

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Понедельник, 2 марта 2020, 21:40

В Кабинете Министров Украины может появиться должность вицепремьер-министра по обороне, заявляет председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамия: "Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонительный комплекс "Укроборонпром", частный оборонный сектор и тому подобное. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, которая эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вицепремьера по обороне ".

Детали: Арахамия также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появится четыре-пять новых лиц. Однако, по словам Арахамия, маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вицепремьер-министра.

Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Арахамия


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