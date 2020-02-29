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Для чего Зеленский собирает Верховную Раду вне очереди: официально

Суббота, 29 февраля 2020, 17:16
Для чего Зеленский собирает Верховную Раду вне очереди: официально

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта, среди прочего планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.

Источник: сообщение информационного управления аппарата ВР о повестке дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады

Дословно: "29 февраля президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВР".

Детали: В частности, пятым и шестым пунктами сообщения предполагается, что в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Также на внеочередном заседании запланировано рассмотрение проекта закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (реестр. № 3003П) и проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил), (рег. № 3015П).

В ходе заседания также планируется рассмотреть проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025) и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" (второе чтение) (реестр. № 2500Д). 

Предыстория:

28 февраля президент Владимир Зеленский направил спикеру ВР Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание ВР, на котором могут рассмотреть вопрос о правительстве. 

Верховная Рада соберется в 16:00 4 марта.

По информации собеседников УП в Офисе президента, на внеочередном заседании ВР, скорее всего, состоится голосование за отставку премьера Алексея Гончарука.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаКабинет министровЗеленскийМВДГенпрокуратура
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