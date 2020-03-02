В среду Рада может назначить 4 новых министров – источник

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Понедельник, 2 марта 2020, 08:56

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, парламент может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вицепремьера по промышленности.

Источник: собеседник "УП" в руководстве "Слуги народа", статья "Украинской правды" "Гончарук все Что происходит между Зеленским и Кабмином"

Прямая речь: "Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий".

Детали: По данным УП, главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Кто в таком случае заберет на себя функционал вице по евроинтеграции, узнать не удалось. Есть вероятность, что сам Кулеба будет совмещать две должности.

Неизвестные пока и кандидатуры в Минздрав и Минсоц.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Кабинет министров Гончарук Зеленский


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