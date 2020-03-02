Зеленский придет в Раду на заседание по вопросам Кабмина

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Понедельник, 2 марта 2020, 23:33

Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на инициированном им внеочередном заседании Верховной Рады, которая будет рассматривать, в частности, вопрос о Кабинете министров Украины.

Источник: первый вице-спикер Руслан Стефанчук в эфире "Свобода слова", УП

Прямая речь Стефанчука: "Никоим образом (Зеленский - ред.) не вмешивается в законодательную функцию, у него есть процедурное право созывать парламент… На вопрос будет президент (на внеочередном заседании - ред.), Я с ним только связался, он сказал "да, я буду". Он хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать ".

Детали: по данным УП, накануне внеочередного заседания во вторник в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". На нее также придет Зеленский. Заседание должно состояться в здании парламента.

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Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

Украинская правда


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