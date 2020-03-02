Зеленский придет в Раду на заседание по вопросам Кабмина

Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на инициированном им внеочередном заседании Верховной Рады, которая будет рассматривать, в частности, вопрос о Кабинете министров Украины.

Источник: первый вице-спикер Руслан Стефанчук в эфире "Свобода слова", УП

Прямая речь Стефанчука: "Никоим образом (Зеленский - ред.) не вмешивается в законодательную функцию, у него есть процедурное право созывать парламент… На вопрос будет президент (на внеочередном заседании - ред.), Я с ним только связался, он сказал "да, я буду". Он хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать ".

Детали: по данным УП, накануне внеочередного заседания во вторник в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". На нее также придет Зеленский. Заседание должно состояться в здании парламента.

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