Коронавирус: жителям Израиля запретили выходить из дома
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Пятница, 20 марта 2020, 03:37
Правительство Израиля сообщил о введении запрета выходить на улицу без необходимости из-за эпидемии COVID-19.
Источник: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post
Детали: Жителям Израиля можно выходить на улицу только для приобретения пищи, лекарств и для лечения. За нарушение правил предусмотрены штрафы.
По последним данным, в Израиле зафиксировано 573 зараженных COVID-19.
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