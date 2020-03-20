Коронавирус: жителям Израиля запретили выходить из дома

Правительство Израиля сообщил о введении запрета выходить на улицу без необходимости из-за эпидемии COVID-19.

Источник: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post

Детали: Жителям Израиля можно выходить на улицу только для приобретения пищи, лекарств и для лечения. За нарушение правил предусмотрены штрафы.

По последним данным, в Израиле зафиксировано 573 зараженных COVID-19.