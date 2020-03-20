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Коронавірус: жителям Ізраїлю заборонили виходити з дому

П'ятниця, 20 березня 2020, 02:37
Коронавірус: жителям Ізраїлю заборонили виходити з дому

Уряд Ізраїлю повідомив про введення заборони виходити на вулицю без необхідності через епідемію COVID-19.

Джерело: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє The Jerusalem Post

Деталі: Жителям Ізраїлю можна виходити на вулицю тільки для придбання їжі, ліків і для лікування. За порушення правил передбачені штрафи.

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, в Ізраїлі зафіксовано 573 хворих на COVID-19.
  • В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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Теми: коронавірусІзраїль
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